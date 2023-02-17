«Реал» хочет купить защитника «Манчестер Юнайтед» Далота

«Реал» хочет купить защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает AS.

Текущее соглашение 23-летнего португальца с «МЮ» рассчитано до 2024 года, но клубу пока не удается договориться о продлении соглашения.

«Реал» может или попытаться купить футболиста ближайшим летом за сумму ниже рыночной стоимости (32 миллиона евро), или попробовать подписать его в качестве свободного агента спустя год.

В текущем сезоне Далот сыграл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.