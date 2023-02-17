0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:59

«Реал» хочет купить защитника «Манчестер Юнайтед» Далота

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Реал» хочет купить защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает AS.

Текущее соглашение 23-летнего португальца с «МЮ» рассчитано до 2024 года, но клубу пока не удается договориться о продлении соглашения.

«Реал» может или попытаться купить футболиста ближайшим летом за сумму ниже рыночной стоимости (32 миллиона евро), или попробовать подписать его в качестве свободного агента спустя год.

В текущем сезоне Далот сыграл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрист Дани Алвеса подтвердил факт интимного контакта футболиста с девушкой, обвинившей его в изнасиловании