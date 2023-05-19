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Испания

Сегодня, 13:41

«Реал» хочет подписать форварда «Эспаньола» Хоселу на подмену Бензема

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» хочет купить форварда «Эспаньола» Хоселу в качестве альтернативы нападающему Кариму Бензема, сообщает Relevo.

Как утверждает источник, в мадридском клубе всерьез рассматривают вариант с подписанием 33-летнего игрока. «Реал» пока не начал переговоры по поводу возможного трансфера из уважения к «Эспаньолу», который борется за сохранение места в ла лиге.

В клубе полагают, что Хоселу станет хорошим вариантом запасного нападающего и составит достойную конкуренцию Бензема. Также Карло Анчелотти весь сезон просил «Реал» подписать форварда на подмену французу.

Хоселу уже выступал за «Реал». Он стал игроком «Кастильи» летом 2009 года, но сезон после перехода провел в «Сельте» на правах аренды. В сезоне-2010/11 Хоселу был лучшим бомбардиром «Кастильи», а 21 мая 2011 года дебютировал за «Реал».

В этом сезоне Хоселу забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 игре за «Эспаньол» в чемпионате Испании. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Relevo
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