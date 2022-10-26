«Реал» хочет продать Азара, но пока в его трансфере никто не заинтересован

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«Реал» намерен избавиться от полузащитника Эдена Азара, сообщает журналист Марио Картахена.
«Королевский клуб» принял решение расстаться с бельгийцем, но в данный момент ни одна команда не обозначила свой интерес к футболисту.
Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории сливочных.
Контракт 31-летнего хавбека истекает летом 2024 года.
В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования