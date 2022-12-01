«Реал» хочет забрать Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед»

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу, утверждает Record.

Мадридский клуб следит за ситуацией с 28-летним потугальцем, который недоволен ситуацией в «МЮ».

Контракт Фернандеша с английским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел за «МЮ» 26 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола и 4 голевые передачи.