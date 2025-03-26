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Испания

26 марта, 21:13

«Реал» хочет заключить с Асенсио контракт до 2031 года

Алина Савинова
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«Реал» планирует продлить контракт с защитником Раулем Асенсио на шесть лет, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, вероятно, мадридский клуб заключит соглашение с 22-летним игроком до 2031 года летом. При этом сливочные уже активировали опцию продления нынешнего договора до 2029-го и убрали из него пункт об отступных в размере 50 миллионов евро. Однако «Реал» хочет заключить с защитником более долгосрочный контракт.

Асенсио является воспитанником «Реала». За основную команду мадридцев он выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Футбол
ФК Реал
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