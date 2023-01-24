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Испания

Сегодня, 20:48

«Реал» и Асенсио не могут договориться о зарплате по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» и полузащитник Марко Асенсио обсуждают продление контракта, сообщает Marca.

Действующее соглашение между клубом и 27-летним полузащитником рассчитано до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении и уже договорились о сроке нового контракта — он должен действовать четыре сезона.

Однако игрока пока не устраивает зарплата, предлагаемая «Реалом». Сейчас оклад игрока — 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне футболист отметился голом и 3 ассистами в 12 матчах ла лиги.

Марко Асенсио
ФК Реал
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Источник: «Аль-Наср» предлагает Модричу контракт на 2,5 года и 100 миллионов евро