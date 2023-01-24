«Реал» и Асенсио не могут договориться о зарплате по новому контракту

«Реал» и полузащитник Марко Асенсио обсуждают продление контракта, сообщает Marca.

Действующее соглашение между клубом и 27-летним полузащитником рассчитано до конца этого сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении и уже договорились о сроке нового контракта — он должен действовать четыре сезона.

Однако игрока пока не устраивает зарплата, предлагаемая «Реалом». Сейчас оклад игрока — 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне футболист отметился голом и 3 ассистами в 12 матчах ла лиги.