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Испания

Сегодня, 15:06

«Реал» и «Барселона» больше не имеют права называть матч между собой «эль класико»

Виталий Косик
Корреспондент
Педри и Эдер Милитао.
Фото Reuters
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«Реал» и «Барселона» больше не смогут использовать название «эль класико» для обозначения очной встречи между командами, сообщает Relevo.

По информации издания, Испанское ведомство по патентам и товарным знакам отказала «Реалу» в апелляции на использование выражения. Сделано было это во избежание рисков, связанных с тем, что этот же бренд использует ла лига.

У обоих клубов есть месяц для того, чтобы оспорить это решение.

Всего команды провели друг с другом 288 матчей. В 120 из них победу одержала «Барселона», 62 игры были завершены с ничейным счетом, а 106 матчей выиграл «Реал».

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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