«Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» по 200 тысяч евро призовых за Суперкубок Испании

«Мальорка» получит от «Реала» и «Барселоны» по 200 тысяч евро призовых за участие в Суперкубке Испании. Информацию об этом подтвердил директор «Мальорки» Альфонсо Диас.

«Часть полученных средств они разделят с нами и «Атлетиком», но я не буду вдаваться в подробности. Это определяет федерация, и, хотя мы не видели соглашения, мы постарались, чтобы условия были такими же, как и в прошлом году», — цитирует Диаса Sport.es.

По данным источника, с учетом денег от «Реала» и «Барселоны» «Мальорка» получит 1,3 миллиона евро за участие в турнире. В прошлом году дополнительные выплаты от других участников Суперкубка Испании получала «Осасуна».