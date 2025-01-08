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Сегодня, 18:50

«Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» по 200 тысяч евро призовых за Суперкубок Испании

Руслан Минаев
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«Мальорка» получит от «Реала» и «Барселоны» по 200 тысяч евро призовых за участие в Суперкубке Испании. Информацию об этом подтвердил директор «Мальорки» Альфонсо Диас.

«Часть полученных средств они разделят с нами и «Атлетиком», но я не буду вдаваться в подробности. Это определяет федерация, и, хотя мы не видели соглашения, мы постарались, чтобы условия были такими же, как и в прошлом году», — цитирует Диаса Sport.es.

По данным источника, с учетом денег от «Реала» и «Барселоны» «Мальорка» получит 1,3 миллиона евро за участие в турнире. В прошлом году дополнительные выплаты от других участников Суперкубка Испании получала «Осасуна».

ФК Барселона
ФК Мальорка
ФК Реал
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