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Испания

Сегодня, 16:30

«Реал» и «Барселона» получат по одному миллиарду евро, если запустится Суперлига

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» и «Барселона» могут получить крупные суммы в случае запуска Суперлиги, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, инвесторы готовы вложить в проект 15 миллиардов евро. «Реал» и «Барселона» получат бонусы, как клубы, которые позволили Суперлиге запуститься. В общей сложности мадридцы и каталонцы получат по одному миллиарду евро. Это позволит исправить финансовые проблемы обеих команд.

16 декабря появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес общается с представителями 50-60 клубов о создании Суперлиги.

Дело Суперлиги рассматривается в Европейском суде после неудачной попытки организовать Суперлигу в апреле 2021 года. Тогда 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Барселона
ФК Реал
Флорентино Перес
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