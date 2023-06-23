«Реал» интересуется 18-летним полузащитником «Фенербахче» Гюлером

«Реал» рассматривает возможность покупки полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера, сообщает Marca.

18-летний турок входит в сферу интересов «Королевского клуба», скауты команды впечатлены игрой футболиста в прошлом сезоне.

На футболиста также претендуют «Ливерпуль», «Милан», «Бенфика» и «Севилья». В контракте игрока с нынешним клубом прописан пункт об отступных в размере 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гюлер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.