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Сегодня, 19:45

«Реал» интересуется защитником «Баварии» Дэвисом

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом интересуется «Реал».

По данным Marca, клуб внимательно следит за 21-летним канадцем. Однако отмечается, что полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем является главной целью «Реала».

Также источник сообщает, что приоритетной задачей клуба сейчас является решение вопросов, связанных с продлением контрактов с Модричем, Бензема и Кроосом.

Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/14/63497cee268e3e3d088b458d.html
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