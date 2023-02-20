«Реал» интересуется защитником «Тоттенхэма» Ромеро

Сегодня, 22:31
Руководство «Реала» нацелилось на защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро, сообщает Fichajes.
По информации источника, президент мадридской команды Флорентино Перес впечатлен игрой Ромеро. Он считает, что связка их связка с Милитао в центре обороны может стать идеальной на долгие годы.
Также отмечается, что английский клуб не планирует отпускать аргентинца, считая его одним из самых важных игроков команды.
Действующее соглашение 24-летнего защитника с «шпорами» рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за «Тоттенхэм» и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.