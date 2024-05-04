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Испания

Сегодня, 19:11

«Реал» одержал разгромную победу над «Кадисом»

Алина Савинова
Игроки «Реала».
Фото Reuters
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«Реал» дома одержал победу над «Кадисом» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:0.

У мадридской команды в основное время голами отметились Брахим Диас (51-й минута) и Джуд Беллингем (68-я минута). В добавленное время отличился Хоселу, который сделал счет разгромным.

«Реал» с 87 очками лидирует в ла лиге. Если «Барселона», которая на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, потеряет очки в матче с «Жироной», то команда Карло Анчелотти станет чемпионом.

«Кадис» набрал 26 баллов в 34 играх и располагается на 18-й позиции в чемпионате Испании.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:0
Кадис

Футбол
ФК Кадис
ФК Реал
8
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