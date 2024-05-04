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Сегодня, 16:00

«Реал» — «Кадис»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал» примет «Кадис» в матче 34-го тура ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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4 мая «Реал» дома в Мадриде примет «Кадис» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 17.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Реал» — «Кадис» можно будет по подписке в стриминговом сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 16.45 мск. Ключевые события противостояния 34-го тура ла лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Реал» с главным тренером Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице ла лиги с 84 баллами после 33 туров. «Кадис» находится на 18-й строчке с 26 очками.

В случае поражения «Барселоны» от «Жироны» в 34-м туре чемпионата Испании «Реал» досрочно станет чемпионом.

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Футбол
ФК Кадис
ФК Реал
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