«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», пропустив на первой минуте

«Реал» одержал крупную победу над «Лас-Пальмасом» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании — 4:1.

«Сливочные» ответили четырьмя голами на мяч форварда гостей Фабиу Силва на 1-й минуте. У мадридской команды в первом тайме отличились Килиан Мбаппе (дубль) и Брахим Диас. Во втором игровом отрезке забил Родриго. Гол Федерико Вальверде на 86-й минуте был отменен из-за офсайда.

На 64-й минуте полузащитник «Лас-Пальмаса» Бенито Рамирес получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Реал» набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Атлетико» (44). «Лас-Пальмас» с 22 баллами располагается на 14-й позиции.