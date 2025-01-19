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«Реал» — «Лас-Пальмас»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Реал» Мадрид сыграет с «Лас-Пальмас» в ла лиге 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Reuters
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«Реал» Мадрид на своем поле примет «Лас-Пальмас» в 20-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало — в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Лас-Пальмас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 19-ти туров ла лиги сливочные набрали 43 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Клуб из Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии с 22 баллами располагается на 14-й строчке примеры.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
19 янв, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Лас-Пальмас

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Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал
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