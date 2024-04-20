Сегодня, 18:00
Мадридский «Реал» встретится с «Барселоной» в первом эль класико 2024 года в воскресенье, 21 апреля. Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало — в 22.00 по московскому времени.
В чемпионате Испании команда из Мадрида набрала 78 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Каталонский клуб с 70 баллами занимает вторую строчку примеры.
В истории личных встреч соперники сыграли друг с другом 256 раз в официальных матчах. «Барса» побеждала 100 раз, мадридцы были сильнее 105 раз, еще 51 игры завершилась вничью. Разность мячей составляет 433-417 в пользу королевского клуба.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.
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