Началась трансляция со стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), где сыграют «Реал» и «Барселона». Традиционно встречи этих команд именуются эль класико и считаются главным противостоянием сезона. Стартовый свисток главного арбитра матча Сото Сесара прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Сливочные с 78 очками лидируют в испанском чемпионате и являются главными претендентами на золотые медали. Каталонцы набрали 70 баллов и располагаются на 2-й строчке примеры.

Если победу в матче одержат сливочные, то «Барса» потеряет все шансы на чемпионство в этом сезоне.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.