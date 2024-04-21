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«Реал» Мадрид — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

«Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карло Анчелотти, главный тренер ФК «Реал».
Фото AFP
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В воскресенье, 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоится главное противостояние сезона. «Реал» Мадрид сыграет с «Барселоной» в 32-м туре чемпионата Испании. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Обе команды являются претендентами на чемпионство. Королевский клуб набрал 78 очков и лидирует в примере. Каталонская команда с 70 баллами идет на 2-й строчке ла лиги.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

В чемпионате Испании сезона 2023/2024 сливочные проиграли всего лишь один раз — в 6-м туре в матче против «Атлетико». Их победная серия составляет 25 игр. У каталонцев серия из 9 побед подряд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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