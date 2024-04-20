Сегодня, 13:00
«Реал» сыграет с «Барселоной» в первом эль класико этого года в воскресенье, 21 апреля. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.
По итогам 31 тура ла лиги мадридская команда набрала 78 очков и возглавляет турнирную таблицу. Каталонский клуб с 70 баллами занимает вторую строчку примеры.
В истории очных противостояний сливочные и каталонцы провели 256 официальных встреч. На счету «Барсы» — 100 побед, мадридцы были сильнее 105 раз, еще 51 встреча завершилась вничью. Разность мячей — 433-417 в пользу королевского клуба.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.
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