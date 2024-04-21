«Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионата Испании 21 апреля

«Реал» Мадрид примет «Барселону» в 32-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 21 апреля. Традиционно противостояние этих команд именуется эль класико. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Сливочные набрали 78 очков и располагаются на первом месте в турнирной таблице примеры. Каталонский клуб с 70 баллами занимает вторую строчку испанского чемпионата.

В сезоне-2023/24 соперники встречались дважды. 28 октября 2023-го в 11-м туре ла лиги, тогда команда из Мадрида победила «Барсу» со счетом 2:1. 14 января 2024-го королевский клуб обыграл каталонцев в финале Суперкубка Испании — 4:1.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.