Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:00

«Реал» Мадрид — «Барселона»: во сколько начнется трансляцию эль класико 2024

«Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионата Испании 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Реал» Мадрид примет «Барселону» в 32-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 21 апреля. Традиционно противостояние этих команд именуется эль класико. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Сливочные набрали 78 очков и располагаются на первом месте в турнирной таблице примеры. Каталонский клуб с 70 баллами занимает вторую строчку испанского чемпионата.

В сезоне-2023/24 соперники встречались дважды. 28 октября 2023-го в 11-м туре ла лиги, тогда команда из Мадрида победила «Барсу» со счетом 2:1. 14 января 2024-го королевский клуб обыграл каталонцев в финале Суперкубка Испании — 4:1.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.

Винисиус (с&nbsp;мячом) против Рональда Араухо в&nbsp;матче &laquo;Реала&raquo; и &laquo;Барселоны&raquo;. «Реал» Мадрид — «Барселона»: ключевая информация и трансляция класико

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «ОККО». ИНН  7814665871

18+

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» пройдет 21 апреля
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
Штурмовики захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ на купянском направлении
ПВО РФ уничтожила два украинских воздушных шара над Тульской и Московской областями
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ямаль: «Барселона» победит «Реал» со счетом 3:1, а я забью гол»