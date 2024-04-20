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Сегодня, 22:00

«Реал» Мадрид — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию класико 2024

«Реал» сыграет с «Барселоной» в эль класико 21 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Родриго (ФК «Реал»).
Фото Reuters
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«Реал» на своем поле примет «Барселону» в эль класико в воскресенье, 21 апреля. Матч 32-го тура ла лиги пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

По итогам 32-х туров примеры клуб из Мадрида заработал 78 очков и располагается на первом месте. Каталонцы с 70 баллами идут на второй строчке чемпионата Испании.

Игроки «Барсы» выйдут на поле в специальной форме с логотипом Karol G. В честь колумбийской певицы, которая набрала более 50 миллионов прослушиваний в месяц в Spotify (музыкальный сервис — титульный спонсор каталонской команды).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.

Винисиус (с&nbsp;мячом) против Рональда Араухо в&nbsp;матче &laquo;Реала&raquo; и &laquo;Барселоны&raquo;. «Реал» Мадрид — «Барселона»: ключевая информация и трансляция класико

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Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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