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Сегодня, 14:00

«Реал» Мадрид — «Барселона»: время начала прямого эфира и трансляция класико 2024

«Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марк-Андре тер Штеген (ФК «Барселона»).
Фото Global Look Press
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«Реал» Мадрид встретится с «Барселоной» в 32-м туре ла лиги, в воскресенье 21 апреля. Эль класико пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Сливочные с 78 очками занимают 1-е место в таблице чемпионата. Команда из Каталонии набрала 70 баллов и располагается на 2-й строчке примеры.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

В истории личных встреч соперники провели 256 официальных матчей. На счету «Барсы» — 100 побед, королевский клуб был сильнее 105 раз, еще 51 игра завершилась вничью. Разность мячей составляет 433-417 в пользу «Реала».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.

Винисиус (с&nbsp;мячом) против Рональда Араухо в&nbsp;матче &laquo;Реала&raquo; и &laquo;Барселоны&raquo;. «Реал» Мадрид — «Барселона»: ключевая информация и трансляция класико

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ФК Барселона
ФК Реал
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