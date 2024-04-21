«Реал» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 21 апреля

«Реал» Мадрид встретится с «Барселоной» в 32-м туре ла лиги, в воскресенье 21 апреля. Эль класико пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Сливочные с 78 очками занимают 1-е место в таблице чемпионата. Команда из Каталонии набрала 70 баллов и располагается на 2-й строчке примеры.

В истории личных встреч соперники провели 256 официальных матчей. На счету «Барсы» — 100 побед, королевский клуб был сильнее 105 раз, еще 51 игра завершилась вничью. Разность мячей составляет 433-417 в пользу «Реала».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.