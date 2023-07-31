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Сегодня, 18:45

Календарь «Реала» на август: расписание матчей всех турниров

«Реал» начнет сезон в испанской лиге 12 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Футболист Винисиус и тренер Карло Анчелотти.
Винисиус Жуниор (слева) и Карло Анчелотти.
Фото AFP
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«Реал» закроет подготовку к сезону 2023 / 2024 одним товарищеским матчем и потом проведет три игры на выезде в чемпионате Испании.

В рамках тренировочных сборов в США у команды Карло Анчелотти запланирована встреча с «Ювентусом». После возвращения в Испанию мадридцев ждет старт в новом чемпионате в гостях у «Атлетика» из Бильбао.

«Реал»: расписание матчей в августе 2023

3 августа. 02.30 (время начала матча — московское). «Ювентус» — «Реал» (товарищеский матч)

12 августа. 22.30. «Атлетик» — «Реал» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция

19 август. 20:30. «Альмерия» — «Реал» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция

27 августа. 22:30. «Сельта» — «Реал» (чемпионат Испании)
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты «Реала» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды из Мадрида на сайте «СЭ».

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/spain/
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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