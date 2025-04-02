«Реал» в дополнительное время обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в финал Кубка Испании

«Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 4:4. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 16-й минуте нападающий гостей Андер Барренечеа открыл счет. После получаса игры мадридская команда отыгралась — забил Винисиус Жуниор. Первый тайм завершился ничьей — 1:1.

На 72-й минуте гости вновь вышли вперед благодаря автоголу Давида Алабы, а затем забили третий мяч — отличился Микель Оярсабаль. Хозяевам удалось отыграться за 6 минут — голы на свой счет записали Джуд Беллингем и Орельен Тшуамени. В добавленное время Оярсабаль оформил дубль и сделал счет 4:3 в пользу «Реал Сосьедад», поэтому команды сыграли еще два тайма по 15 минут, так как первый матч выиграла мадридская команда со счетом 1:0.

На 115-й минуте защитник мадридцев Антонио Рюдигер, вышедший на замену в начале дополнительного времени, сравнял счет. По сумме двух встреч команда Карло Анчелотти вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).