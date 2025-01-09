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«Реал» — «Мальорка»: смотреть трансляцию матча Суперкубка Испании

«Реал» и «Мальорка» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Реал» и «Мальорка» встретятся в матче полуфинала Суперкубка Испании в четверг, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Реал» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
09 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Мальорка

Победитель матча выйдет в финал Суперкубка Испании и сыграет с вице-чемпином ла лиги «Барселоной», которая в первом полуфинале победила обладателя Кубка короля «Атлетик».

«Реал» принимает участие в Суперкубке на правах действующего чемпиона Испании, а «Мальорка» получила путевку благодаря выходу в финал Кубка Испании. Действующим обладателем Суперкубка является «Реал».

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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