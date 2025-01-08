«Реал» и «Мальорка» встретятся в матче полуфинала Суперкубка Испании в четверг, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия), начало — в 22.00 по московскому времени.

Победитель игры «Реала» и «Мальорки» встретится в финале с «Атлетиком» Бильбао или «Барселоной». Эта пара полуфиналистов играет на сутки раньше — в среду, 8 января.

«Реал» принимает участие в турнире на правах действующего чемпиона Испании, а «Мальорка» получила путевку благодаря выходу в финал Кубка Испании-2023/24. Действующим обладателем Суперкубка является клуб из Мадрида.

Ключевые события игры «Реал» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).