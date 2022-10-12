«Реал» может отпустить Азара бесплатно. Перес недоволен отношением бельгийца к своей форме

Сегодня, 16:54
«Реал» может бесплатно отпустить полузащитника Эдена Азара, сообщает El Nacional.
По данным источника, президент клуба Флорентино Перес готов разорвать контракт с 31-летним бельгийцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Утверждается, что руководство мадридцев пошло на такое решение из-за отношения Азара к своей физической форме.
Контракт хавбека истекает летом 2024 года. «Реал» подписал его из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро.
В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования