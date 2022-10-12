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Испания

Сегодня, 16:54

«Реал» может отпустить Азара бесплатно. Перес недоволен отношением бельгийца к своей форме

«Реал» готов отпустить Азара бесплатно
Руслан Минаев
Эден Азар.
Фото Reuters

«Реал» может бесплатно отпустить полузащитника Эдена Азара, сообщает El Nacional.

По данным источника, президент клуба Флорентино Перес готов разорвать контракт с 31-летним бельгийцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Утверждается, что руководство мадридцев пошло на такое решение из-за отношения Азара к своей физической форме.

Контракт хавбека истекает летом 2024 года. «Реал» подписал его из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел за клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Эден Азар
ФК Реал
Флорентино Перес
1
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