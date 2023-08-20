«Реал» может не получить 14 миллионов евро от ла лиги из-за отказа поставить камеры возле скамейки запасных

«Реал» отказывает ла лиге установить камеры и микрофоны в раздевалке и возле скамейки запасных, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, с нового сезона лига согласовала установку камер с 19 из 20 команд чемпионата Испании для более глубокого показа матчей в прямом эфире. «Реал» стал единственным клубом, который отказал ла лиге. Из-за этого мадридцы могут не получить 14,2 миллиона евро от лиги.

Отмечается, что с нового сезона «Реал» запретил своим игрокам общаться со СМИ до и после матчей. Интервью футболистов организует только пресс-служба клуба.