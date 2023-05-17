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Испания

17 мая, 14:27

«Реал» может получить техническое поражение по итогам матча с «Хетафе»

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Reuters
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«Реал» может получить техническое поражение 0:3 по итогам матча 34-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», сообщает AS.

Главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил мадридскому отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

На 84-й минуте главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио. Однако в тот момент, когда Асенсио покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле и Одриосола вышел вместо Камавинга.

По данным источника, «Хетафе» принял решение подать жалобу в комитет по соревнованиям на отмененную замену мадридцев. Клуб считает, что это не соответствует правилам. Начато разбирательство. Комитет направил жалобу «Реалу», у которого есть 3 дня на ответ.

Если будет принято решение о том, что замена была совершена не по правилам, «Реалу» засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Также клуб выплатит штраф от 6 до 9 тысяч евро.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 71 очко. «Хетафе» располагается на 18-й строчке — 34 очка. В следующем туре «Реал» сыграет с «Валенсией» 21 мая. «Хетафе» встретится с «Эльче» на день раньше.

Источник: AS
Футбол
ФК Реал
ФК Хетафе
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