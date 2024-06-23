«Реал» может приобрести полузащитника «Ювентуса» Рабьо на замену Кроосу

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в мадридском клубе рассматривают Рабьо как замену Тони Кроосу, который после Евро-2024 завершит карьеру. При этом «Ювентус» предложил 29-летнему футболисту продлить контракт на два года с опцией продления еще на один с зарплатой около 7,5 миллионов евро за сезон, но француз пока не дал ответ.

Полузащитник выступает за туринский клуб с 2019 года. В сезоне-2023/24 Рабьо сыграл за «Ювентус» 35 матчей во всех турнирах, забил 5 готов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.