«Реал» может сделать зарплату Винисиуса такой же, как у Мбаппе

«Реал» планирует продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором до 2029 года с повышением его заработной платы, пишет Sport.es.

По данным источника, руководство мадридцев ценит футболиста и готово поднять его оклад. Скорее всего, зарплата форварда будет такой же, как у новичка Килиана Мбаппе. Француз должен перейти в «Реал» этим летом.

Действующее соглашение Винисиуса рассчитано до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и восемью результативными передачами.