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Испания

Сегодня, 18:53

«Реал» может сделать зарплату Винисиуса такой же, как у Мбаппе

Виктория Кравченко
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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«Реал» планирует продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором до 2029 года с повышением его заработной платы, пишет Sport.es.

По данным источника, руководство мадридцев ценит футболиста и готово поднять его оклад. Скорее всего, зарплата форварда будет такой же, как у новичка Килиана Мбаппе. Француз должен перейти в «Реал» этим летом.

Действующее соглашение Винисиуса рассчитано до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и восемью результативными передачами.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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