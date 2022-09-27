«Реал» может вернуть Браима Диаса из «Милана» в случае ухода Асенсио

«Реал» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Браима Диаса из «Милана», сообщает Football Espana.

По данным источника, такой вариант возможен в случае, если из «Королевского клуба» уйдет Марко Асенсио.

«Милан» арендовал Диаса у «Реала» на 2 года в июле 2021 года. У итальянского клуба есть право выкупа 23-летнего испанца за 22 миллиона евро, однако мадридцы могут выкупить футболиста обратно за 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Диас забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.