«Реал» может заплатить 8 миллионов евро за подписание Хаби Алонсо

«Реал» заинтересован в подписании главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. В случае если Карло Анчелотти завершит сезон неудачно, он может покинуть мадридский клуб до начала клубного чемпионата мира.

По данным El Partidazo de COPE , «Реал» заплатит 8 миллионов евро, чтобы заполучить испанского специалиста этим летом.

«Реал» после 33 туров занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. В субботу мадридская команда сыграет против «Барселоны» в финале Кубка Испании.