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Судейство

Сегодня, 13:45

«Реал» начал новую войну с судьями. Мадридцы сделали фильм об ошибках в игре с «Мальоркой»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Сесар Сото Градо в матче «Реала» против «Мальорки».
Фото Скриншот фильма
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Телевидение «Реала» подготовило фильм продолжительностью три с лишним минуты, посвященный работе судейской бригады на матче 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:1). Найдены восемь ошибок, включая три неназначенных, по мнению мадридцев, пенальти и неудаление футболиста соперников за фол за удар шипами в икроножную мышцу Винисиуса Жуниора.

Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма
Фото Скриншот фильма

Сотрудники «Реала» очень профессионально, как и в прошлом сезоне, подобрали эпизоды, создав ощущение «убийства» команды судьей Сесаром Сото Градо и его видеоассистентами.

Фото Скриншот фильма
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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