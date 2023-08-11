«Реал» начал переговоры с «Севильей» по трансферу Буну

«Реал» и «Севилья» начали переговоры о переходе вратаря Яссина Буну в мадридский клуб, сообщает Marca.

По информации источника, 32-летний марокканский вратарь отклонил предложение «Аль-Насра» и настаивает на том, чтобы остаться в Европе. Это сыграло ключевую роль для начала переговоров «Реала» и «Севильи».

Ранее сообщалось, что из-за травмы вратаря «Реала» Тибо Куртуа, клуб хотел подписать вратаря «Манчестера Юнайтед» Давида Де Хеа, но главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти заблокировал его переход.

В прошлом сезоне Буну пропустил 60 мячей за 36 матчей за «басков» во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2025 года.