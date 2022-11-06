«Реал» надеется поскорее избавиться от Эдена Азара

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«Реал» больше не видит в Эдене Азаре игрока основы и хочет, чтобы он ушел как можно скорее, об этом сообщает Marca.
У «Мадрида» есть надежда на то, что чемпионат мира-2022 вернет 31-летнему полузащитнику желание поиграть на высоком уровне. Также в клубе надеются, что после ЧМ появится предложение от другой команды по игроку. Сам Азар на данный момент не рассматривает возможность ухода из «Реала».
Контракт бельгийца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне полузащитник сыграл 6 матчей за испанскую команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.
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Основные источники исследования