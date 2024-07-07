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Испания

Сегодня, 07:44

«Реал» намерен начать новые переговоры по трансферу Дэвиса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» планирует начать новые переговоры с «Баварией» о возможном подписании защитника Альфонсо Дэвиса этим летом, сообщает Diario AS.

По данным источника, мадридский клуб планируют продлить контракт с Ферланом Менди, но по-прежнему заинтересован в подписании 23-летнего Дависа, который в настоящее время находится в расположении сборной Канады на Кубке Америки-2024.

Контракт канадского футболиста с «Баварией» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Дэвис провел за клуб 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

ФК Бавария
ФК Реал
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