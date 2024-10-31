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Сегодня, 18:18

«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом Жуниором

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Руководство «Реала» намерено продлить контракт с бразильским вингером команды Винисиусом Жуниором, сообщает Relevo.

По данным источника, нападающий убедил сливочных в своей состоятельности приносить результат в больших матчах. Кроме того, руководство мадридцев обеспокоено возможным интересом к Винисиусу со стороны клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить игроку более высокую зарплату.

При этом сам Винисиус не торопится продлевать контракт с «Реалом». В настоящий момент ситуация с пролонгацией соглашения не продвигается.

Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В общей сложности 24-летний бразилец сыграл в 279 матчах команды, в которых забил 91 гол и отдал 82 результативные передачи. Нынешнее соглашение вингера со сливочными рассчитано до лета 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 200 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

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