«Реал» назвал состав на финал Суперкубка Испании с «Барселоной» за 2 часа до матча

«Реал» назвал стартовый состав на финал Суперкубка Испании с «Барселоной». «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема. Запасные: Лунин, Л.Лопес, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Одриосола, Себальос, Родриго, М.Диас, М.Мартин. Матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Саудовской Аравии. Начало встречи — 22.00 (мск).