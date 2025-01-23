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Сегодня, 14:27

«Реал» назван самым высокодоходным клубом в сезоне-2023/24

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная консалтинговая компания Delaitte опубликовала список клубов с самыми высокими доходами в сезоне-2023/24.

Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал». «Сливочные» стали первым клубом в истории, чей доход за сезон превысил 1 миллиард евро и составил 1,046 миллиарда.

Также в тройку самых высокодоходных клубов вошли «Манчестер Сити» (838 миллионов евро) и «ПСЖ» (806).

6 клубов АПЛ вошли в топ-10 списка. Помимо «Манчестер Сити», в десятку попали «Манчестер Юнайтед» (4-е место, 771), «Арсенал» (7-е, 717), «Ливерпуль» (8-е, 715), «Тоттенхэм» (9-е, 615) и «Челси» (10-е, 546).

Кроме того, пятой в рейтинге стала «Бавария» (765), а шестой — «Барселона» (760).

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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