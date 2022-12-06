«Реал» не будет пытаться подписать Мбаппе следующим летом

«Реал» следующим летом не собирается предпринимать очередную попытку подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

Игрок сборной Франции был близок к переходу в испанский клуб летом 2022 года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше французской лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав 2 результативные передачи.