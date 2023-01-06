«Реал» не намерен платить «Боруссии» за Беллингема больше 110 миллионов евро

Сегодня, 17:48
«Реал» установил цену, за которую готов приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
По данным Marca, мадридский клуб не намерен платить за игрока более 110 миллионов евро в качестве фиксированной платы. «Реал» еще готов предложить 30 миллионов дополнительно в качестве бонусов.
Сообщается, что 19-летний полузащитник склоняется к подписанию контракта с командой ла лиги, что дает им преимущество перед другими клубами.
Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.