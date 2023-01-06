«Реал» не намерен платить «Боруссии» за Беллингема больше 110 миллионов евро

«Реал» установил цену, за которую готов приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

По данным Marca, мадридский клуб не намерен платить за игрока более 110 миллионов евро в качестве фиксированной платы. «Реал» еще готов предложить 30 миллионов дополнительно в качестве бонусов.

Сообщается, что 19-летний полузащитник склоняется к подписанию контракта с командой ла лиги, что дает им преимущество перед другими клубами.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.