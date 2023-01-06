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Испания

Сегодня, 17:48

«Реал» не намерен платить «Боруссии» за Беллингема больше 110 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» установил цену, за которую готов приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

По данным Marca, мадридский клуб не намерен платить за игрока более 110 миллионов евро в качестве фиксированной платы. «Реал» еще готов предложить 30 миллионов дополнительно в качестве бонусов.

Сообщается, что 19-летний полузащитник склоняется к подписанию контракта с командой ла лиги, что дает им преимущество перед другими клубами.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Источник: Marca
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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