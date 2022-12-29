«Реал» не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Нам не нужны приобретения в январе, наш рынок закрыт — что касается уходов, то мы рассмотрим некоторых игроков», — приводит слова Анчелотти Goal.

Также тренер «Реала» прокомментировал подписание 16-летнего Эндрика из «Палмейраса», который прибудет в клуб в 2024 году.

«Мы подписали Эндрика, это настоящий талант. Я смотрел на него в прошлом году, мы немного поговорили. Мы счастливы и рады, что он присоединится к нам», — заявил Анчелотти.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 35 очков в 14 матчах.