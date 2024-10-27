Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:20

«Реал» не смог сравняться с рекордом «Барселоны» по количеству матчей без поражений в ла лиге

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Реал» уступил «Барселоне» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 0:4.

«Сливочные» прервали беспроигрышную серию в ла лиге из 42 игр. Команда не уступала в турнире с 24 сентября 2023 года. Тогда победу над «Реалом» одержал «Атлетико» (3:1).

Рекорд лиги по этому показателю принадлежит «Барселоне», у которой в 2017-2018 годах продолжительная серия в чемпионате Испании составляла 43 матча.

После 11 туров «Барселона» с 30 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Сегодня
Вчера
Неделя