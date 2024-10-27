«Реал» не смог сравняться с рекордом «Барселоны» по количеству матчей без поражений в ла лиге

Сегодня, 00:20
«Реал» уступил «Барселоне» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании — 0:4.
«Сливочные» прервали беспроигрышную серию в ла лиге из 42 игр. Команда не уступала в турнире с 24 сентября 2023 года. Тогда победу над «Реалом» одержал «Атлетико» (3:1).
Рекорд лиги по этому показателю принадлежит «Барселоне», у которой в 2017-2018 годах продолжительная серия в чемпионате Испании составляла 43 матча.
После 11 туров «Барселона» с 30 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке.