«Реал» не стал сообщать Винисиусу о результатах «Золотого мяча» перед матчем с «Барселоной»

В «Реале» узнал о том, что нападающий команды Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч» еще до матча с «Барселоной» (0:4), который состоялся 26 октября, сообщил в соцсетях журналист Антон Меана.

По информации источника, в мадридском клубе приняли решение не сообщать 24-летнему бразильцу, что победителем стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри, чтобы не отвлекать форварда от подготовки к принципиальной игре.

Винисиус занял второе место в голосовании. Бразилец, как и все остальные представители «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла 28 октября в Париже в театре «Шатле».