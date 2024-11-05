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Сегодня, 02:17

«Реал» не стал сообщать Винисиусу о результатах «Золотого мяча» перед матчем с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор (в центре).
Фото AFP
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В «Реале» узнал о том, что нападающий команды Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч» еще до матча с «Барселоной» (0:4), который состоялся 26 октября, сообщил в соцсетях журналист Антон Меана.

По информации источника, в мадридском клубе приняли решение не сообщать 24-летнему бразильцу, что победителем стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри, чтобы не отвлекать форварда от подготовки к принципиальной игре.

Винисиус занял второе место в голосовании. Бразилец, как и все остальные представители «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла 28 октября в Париже в театре «Шатле».

Футболисты Ламин Ямаль, Эрлин Холанн и&nbsp;Килиан Мбаппе могут претендовать на&nbsp;награду &laquo;Золотой мяч&raquo; в&nbsp;следующем году. Кто главный претендент на следующий «Золотой мяч»? У Винисиуса ряд соперников из «Барселоны»
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

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