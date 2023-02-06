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Испания

Сегодня, 06:58

«Реал» недоволен судейством в матче с «Мальоркой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Реал» остался недоволен судейством в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (0:1), сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство мадридского клуба раскритиковало работу арбитра Алехандро Эрнандеса. Мадридцы считают, что судья ничего не сделал, чтобы предотвратить агрессию соперника.

На вингере «Реала» Винисиусе сфолили 10 раз. Это рекордный показатель для игрока «сливочных» в ла лиге с августа 2013 года. Тогда испанский полузащитник Иско заработал на себе 10 фолов в матче против «Бетиса».

ФК Мальорка
ФК Реал
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