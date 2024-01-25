«Реал» обошел «Манчестер Сити» в списке самых высокодоходных клубов

«Реал» обошел «Манчестер Сити» в рейтинге самых высокодоходных футбольных клубов по итогам сезона-2022/23, информирует Deloitte.

Доход мадридского клуба составил 831 миллион евро, что на 118 миллионов евро больше, чем в сезоне-2021/22.

«Реал» впервые с сезона-2017/18 возглавил рейтинг. Такой рост доходов объясняется высокими показателями розничной торговли, увеличением посещаемости стадиона и восстановлением спонсорских доходов после ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Реал» обошел «Манчестер Сити» (826 миллиона евро). Далее идут «ПСЖ» (802 млн евро), «Барселона» (800 млн евро) и «Манчестер Юнайтед» (746 млн евро).

В чемпионате Испании на данный момент «Реал» занимает 2-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 1 очко.