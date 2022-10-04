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Испания

Сегодня, 00:04

«Реал» обратился к Гонсало Игуаину после его объявления о завершении карьеры

Мария Гусева

«Реал» обратился к нападающему «Интер Майами» Гонсало Игуаину после его объявления о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо за все, что ты дал «Реалу» и футболу. Ты всегда будешь частью истории этого клуба, с которым выиграл 3 чемпионата, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании. Мы желаем тебе всего наилучшего на этом новом этапе жизни», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

34-летний аргентинец принял решение завершить карьеру. Он доиграет до конца нынешнего сезона МЛС, после чего повесит бутсы на гвоздь.

За свою карьеру Игуаин выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

Гонсало Игуаин
ФК Интер Майами
ФК Реал
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