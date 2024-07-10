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Сегодня, 17:02

«Реал» объявил дату презентации Килиана Мбаппе в качестве нового игрока команды

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«Реал» на своем официальном сайте анонсировал дату презентации французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что в следующий вторник, 16 июля, в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация нашего игрока Килиана Мбаппе.

После презентации Килиан Мбаппе выступит перед представителями СМИ в пресс-центре «Сантьяго Бернабеу», — написано в заявлении «Реала».

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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